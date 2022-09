Mateusz Z. (25) is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur omdat hij zijn partner en zoontje mishandelde in de eerste maanden van 2020. Hij sloeg zijn partner onder andere met een hamer.

Op 7 mei 2020 loopt het helemaal uit de hand in de woning van Z. en zijn partner. De aanleiding is een ruzie over de geplande barbecue. De vrouw heeft alles klaarstaan, maar Z. schittert door afwezigheid. Als hij uiteindelijk wel thuiskomt, wordt hij welkom geheten door een woedende vrouw.

Na een woordenwisseling gaat Z. zijn partner te lijf. Z. pakt haar hardhandig vast en trekt haar de badkamer in. Daar slaat hij haar in het gezicht met als gevolg dat haar bril kapotgaat. Dan haalt hij uit met een hamer die hij in zijn handen heeft en raakt de vrouw op haar hand en been. De klap komt zo hard aan dat de vrouw haar hand niet meer kan bewegen.

Ze gaat met een vriendin naar het ziekenhuis, waar duidelijk wordt dat ze geen breuk heeft, maar wel bloedblaren. Ook heeft ze een blauw oog. Het gezin staat na eerdere meldingen over huiselijk geweld al onder toezicht van Veilig Thuis.

Bij de politie zegt Z. dat hij geen idee heeft hoe zijn partner aan de blauwe plekken en het blauwe oog komt. "We hebben wel eens ruzie, maar dan gaat er een telefoon of eten door de kamer", zegt hij. Dat hij zijn zoon sloeg erkent hij wel. Dat zou zijn gebeurd toen de jongen niet meewerkte met aankleden.

De rechtszaak tegen de uit Polen afkomstige Z. wordt zonder hem afgedaan. Of hij en zijn partner nog bij elkaar zijn is dan ook onduidelijk. "Ik had graag geweten hoe de relatie nu is," zei de rechter.