Basisschool De Huve in Almelo heeft de wedstrijd 'een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein' gewonnen. De prijs, een schoolplein met daarop verschillende verkeerssituaties, is woensdag geopend.

Om kinderen van groep 1 t/m groep 8 veilig te laten oefenen met verschillende verkeerssituaties, heeft de ANWB een verkeersplein ontwikkeld. Hiermee kunnen zij op school onder begeleiding van hun leerkracht ervaring opdoen. Het ANWB Verkeersplein bevat onder andere een rotonde, een zebrapad en verkeersborden.

Kwetsbaar in het verkeer

Kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, moeten kinderen goed leren fietsen. In de praktijk betekent dat: heel veel meters maken. "Almelo is een drukke stad met enkele onveilige verkeerssituaties waar veel ongelukken voorkomen. We willen onze leerlingen namelijk goed voorbereiden op de afstanden die ze moeten afleggen naar de middelbare school", vertelt Rutger Sibma, directeur van de basisschool. "Met een verkeersplein op school kunnen wij al van jongs af aan starten met het begeleiden en uitleggen van verkeerssituaties aan kinderen."

De wedstrijd is een initiatief van het ANWB Fonds. In iedere provincie wordt één schoolplein omgetoverd tot een ANWB Verkeersplein. In totaal hebben bijna 300 scholen uit heel Nederland zich voor deze actie aangemeld en 100.000 mensen hun stem uitgebracht.