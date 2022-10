De geplande herbenoeming van burgemeester Arjen Gerritsen voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar in Almelo gaat dinsdagavond niet door. De beëdiging in de raadszaal van het stadhuis is tot nader orde uitgesteld.

De reden: commissaris van de Koning Andries Heidema heeft corona. De loco-commissaris is ook besmet geraakt met het virus, vertelt een woordvoerder van de gemeente Almelo. "Vanmorgen kregen we dit te horen van de provincie. We zijn er natuurlijk door verrast."

Beëdiging door de commissaris van de Koning is onderdeel van de herbenoeming van de burgemeester, waar een koninklijk besluit aan ten grondslag ligt. Wanneer de plechtigheid nu gaat plaats vinden in Almelo is nog niet bekend. De reguliere raadsvergadering gaat overigens vanavond wel door in Almelo.