Hassan A. (36) uit Emmen is maandag veroordeeld tot een celstraf van één maand. A. bedreigde en beledigde in februari politiemensen die hem op het station van Vroomshoop wilden aanhouden.

De Drent zou in een supermarkt vrouwen betast hebben en omdat hij daar vaker voor veroordeeld werd was zijn aanhouding gewenst. A. was dronken en weigerde mee te werken aan zijn aanhouding en dreigde gewelddadig te worden: "ik ga een paar stoten uitdelen!" . Volgens de rechter gaat het 'volstrekt de verkeerde kant op met meneer' en is de enige optie een onvoorwaardelijke celstraf.