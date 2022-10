De gemeente Almelo gaat het voormalige gebouw van de Regionale Medische Dienst (RMD) gebruiken voor crisisnoodopvang van 60 asielzoekers. Naar verwachting worden de eerste vluchtelingen eind oktober ondergebracht in het grote pand aan de Haven Noordzijde 39.

De huidige noodopvang in een oude brandweergarage aan de Vriezenveenseweg stopt per 1 oktober. Daar verblijven momenteel 30 asielzoekers. Omdat de nood nog altijd zeer hoog is heeft het kabinet gemeenten verzocht de crisisnoodopvang te verdubbelen. Voor Almelo komt dat dus neer op zestig opvangplekken.

Die worden gerealiseerd in het voormalige RMD-gebouw. Het kolossale pand aan de rand van het centrum is eigendom van de gemeente, staat al jaren leeg en wordt momenteel antikraak bewoond. De komende weken wordt het geschikt gemaakt voor crisisnoodopvang. "Dat betekent dat er slaap- en sanitaire voorzieningen komen en ruimtes voor dagbesteding", zegt burgemeester Arjen Gerritsen.

Niet alleen het gebouw, ook de plek is volgens hem geschikt voor dit doel. "Er is volop ruimte. Belangrijk is dat een veilige en beheersbare opvang wordt gerealiseerd. Er zijn permanent beveiligers aanwezig die voor een goed verloop van deze tijdelijke noodopvang zorgen."

Directe buren, zoals zorginstelling Dimence, rechtbank en brandweer, zijn vandaag door de gemeente geïnformeerd. Dat geldt ook voor omwonenden aan de achterkant van het gebouw. Politiek gezien is er draagvlak voor de noodopvang. Alle fractievoorzitters die maandag ins het stadhuis aanwezig waren bij uitleg over de noodopvang zijn akkoord gegaan, laat burgemeester Gerritsen desgevraagd weten.

De crisisnoodopvang geldt voor de maanden november en december. "Met een maximale uitloop tot 1 april 2023", aldus Gerritsen. Hij vindt dat de gemeente niet kan wegkijken. "Met het tijdelijk opvangen van extra asielzoekers in Almelo, draagt de gemeente bij aan het oplossen van de maatschappelijke en humanitaire noodsituatie."