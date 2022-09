Een vrouw is vrijdagavond met haar scootmobiel te water geraakt aan de Sluiskade Zuidzijde in Almelo. Een voorbijganger zag de vrouw het kanaal inrijden en sloeg alarm, waarna ze uit haar benarde positie is gered.

Onduidelijk is hoe de vrouw precies met haar scootmobiel te water is geraakt bij Almelo. Toegesnelde hulpdiensten konden de vrouw snel op het droge helpen. Ze is overgedragen aan ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Of de vrouw wat aan het incident heeft overgehouden is onduidelijk. De scootmobiel is door de brandweer uit het water gehaald.