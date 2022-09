Vanuit de voormalige Hagedoornschool wordt de verduurzaming in de wijk Nieuwstraatkwartier aangejaagd. In een aparte ruimte midden in de school worden buurtbewoners geholpen met adviezen en plannen om hun huis te verduurzamen en zo te besparen op energie. Lidy Noorman en Gerrit Ruesink spreken van een groot succes.

Noorman en Ruesink (ze wonen zelf niet in Almelo) zijn twee door de gemeente betaalde krachten die de kar trekken. Die kar is feitelijk het antwoord op een vraag vanuit de wijk zelf. De twee zijn de wijk ingegaan om deur aan deur te vragen waar behoefte aan is en waar bewoners graag hulp bij hebben.

Daaruit bleek dat veel bewoners hun huizen wel willen verduurzamen, maar dat ze niet precies weten hoe ze dat aan moeten pakken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, wat de mogelijkheden zijn, en hoe ze dat moeten financieren. Daaruit ontstond de Energiebron, een plek in de wijk waar bewoners niet alleen terecht kunnen voor advies, maar van waaruit Noorman en Ruesink ook zelf de wijk in gaan.

Noorman: "Er was bijvoorbeeld vanuit vanuit de gemeente een actie waarbij bewoners vijftig euro konden aanvragen om spullen als bijvoorbeeld tochtstrip en radiatorfolie te kopen. Maar dat werkt hier niet. We hebben gezegd, doe ons dat geld maar, wij kopen de spullen en brengen ze naar de mensen toe. En dat hebben we ook gedaan. Van deur naar deur met de bakfiets."

Het voordeel daarvan is, zegt Noorman, dat ze in gesprek komen met de bewoners en vertrouwen kunnen winnen. Aanvankelijk was er wat argwaan, maar inmiddels zijn ze bekend in de wijk en worden ze vaker aangesproken. Uit het initiatief zijn al verschillende concrete projecten voortgekomen. Zes woningen worden verduurzaamd en voor zo'n veertigtal zijn plannen gemaakt. Gerrit Ruesink helpt de bewoners met de plannen en het rondbreien van de financiering. Eerder deed hij dat in Deventer waar een vergelijkbaar project al veel langer heeft gelopen.

Verantwoordelijk wethouder Monique van Saane laat desgevraagd weten heel blij te zijn met het initiatief. "De Gemeente Almelo kiest met deze aanpak bewust voor een lange termijnoplossing. Een eenmalige energietoeslag helpt, maar is niet de oplossing."

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn Noorman en Ruesink aanwezig in de Hagedoornschool om buurtbewoners te woord te staan en te helpen.