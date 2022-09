De uit Polen afkomstige Lukasz S. (28) is door de Almelose rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen weken en een rijontzegging van zestien maanden. Voor een dronken dollemansrit met veel schade door zijn woonplaats Almelo.

In december kreeg S. ruzie met zijn vriendin over zijn alcoholgebruik, maar dat weerhield hem er niet van achter het stuur van zijn auto te stappen. Een voertuig op naam van het uitzendbureau waarvoor hij werkt. Bovendien: zijn rijbewijs was al ingevorderd. Voordat hij wegreed sloeg S. een fles wodka achterover.

De drank miste z'n uitwerking niet. Hij liet een spoor van beschadigde auto's achter in Almelo. S. merkte dat hij auto's raakte, maar reed door. Surveillerende agenten vonden een kentekenplaats van de wagen van S. en spoorden hem op. S. trachtte vervolgens via een opgebroken straat weg te komen. Dat mislukte. Hij botste op een graafmachine. Na zijn aanhouding blies S. meer dan vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol.

Drankprobleem

Dat drank een probleem is voor S. wordt wel duidelijk in zijn strafblad. Hij werd meermaals stomdronken op straat aangehouden, afgelopen maand voor het laatst. Ondertussen betaalt hij de door hem veroorzaakte schade af, meer dan 1500 euro.

"U reed zonder rijbewijs terwijl u dronken was en ik heb niet de overtuiging dat u inziet waarom dat een probleem is", zei rechter Huisman. Het vonnis heeft gevolgen voor S. De Pool zal zijn baan en onderdak in Nederland waarschijnlijk kwijtraken.