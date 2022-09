In de Twentse, maar vooral in de Almelose korfbalgemeenschap gaat zaterdag 24 september alle aandacht uit naar de bijzondere derby tussen de beide Almelose korfbalverenigingen Achilles en AKC. De teams troffen elkaar voor het laatst in 1967. Destijds gebeurde dat in de eerste klasse.

Achilles beleefde eind jaren zestig een uiterst succesvolle periode, waarin de ploeg regelmatig Nederlands kampioen werd tijdens de toernooien, die speciaal voor de zaterdagteams werden gehouden. AKC begon in die tijd aan een opmars naar de top van het Nederlandse korfbal. De club voerde de boventoon in de reguliere competities (waarin zaterdag- en zondagclubs in uitkwamen). Dit mondde uit in onder meer een zaalkorfbalfinale in Ahoy in 1971. De krachtsverhoudingen lijken inmiddels gewijzigd. Beide vlaggenschepen spelen inmiddels op hetzelfde niveau: de tweede klasse. AKC degradeerde afgelopen seizoen na een verloren beslissingsduel met De Walden uit de eerste klasse, terwijl Achilles achter kampioen HKC tweede werd in de derde klasse en promoveerde. Het duel wordt zaterdag gespeeld op het veld van AKC aan de Sluiskade en begint om 15.30 uur. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo