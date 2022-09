Politie en brandweer zijn zondagavond uitgerukt na een melding dat een groep pubers zat opgesloten in het winkelcentrum aan het Vincent van Goghplein in Almelo. De jongeren zaten meer dan een uur vast voordat ze konden worden bevrijd.

Het is onbekend of de pubers zich na de koopzondag bewust hebben laten insluiten of dat ze wellicht onbewust ingesloten zijn geraakt, nadat de laatste winkel in het complex de deuren sloot. De politie kon hen niet helpen en riep daarom de hulp van de brandweer in.

Brandweerlieden probeerden met speciale sleutels de automatische schuifdeuren te openen, hetgeen in eerste instantie mislukte. Maar uiteindelijk gingen de schuifdeuren toch open en konden de geschrokken jongeren naar buiten lopen. De politie heeft hun gegevens genoteerd alvorens ze naar huis mochten gaan.