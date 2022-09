Een 22-jarige man uit Den Ham is zaterdagavond om het leven gekomen door een ernstig ongeval bij Lemele in Overijssel. De automobilist vloog op de Hellendoornseweg uit de bocht en botste tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het dodelijke ongeluk.

De bestuurder reed op de N347 in de richting van Ommen. In een flauwe bocht raakte de auto van de weg. Daarna reed deze door een paal van een ANWB-bord en botste frontaal op een boom.



Hoe het ongeluk kon gebeuren en de precieze oorzaak is nog onduidelijk. De fatale botsing was rond 22.30 uur.

Het ongeval gebeurde op de weg tussen Hellendoorn en Lemele. Brokstukken van de wagen lagen her en der verspreid. De auto zou na de aanrijding ook vlam hebben gevat.



De Hellendoornseweg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Samen met het naastgelegen fietspad.