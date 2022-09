Rick E. (23) uit Almelo is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een rijontzegging van vier maanden. De Almeloër veroorzaakte in de avondspits van 22 januari dit jaar een kettingbotsing op de afslag van de A35 bij Almelo. Een student die met zijn moeder in de auto zat die E. raakte, raakte zwaargewond. Hij liep een hersenbloeding op en een gebroken nekwervel.

Twee weken geleden gaf E. aan dat hij hij de stilstaande file op de afrit niet had gemerkt. En dat terwijl de auto die raakte zowel de alarmlichten als de remlichten aan had. In de rechtszaak meldde E. dat hij nog zo hard mogelijk probeerde te remmen toen hij de file wel zag, maar hij was te laat.

Volgens de rechtbank had de Almeloër de file moeten zien. "Er waren geen omstandigheden waarom hij het niet zag en dus was hij onoplettend", aldus de rechter. E. had voorafgaand aan de rechtszaak een mediationgesprek met het slachtoffer. Ook betaalde hij de vergoeding van de eigen bijdrage ziektekosten al.