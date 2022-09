Bij een ongeval op de kruising Harmsenweg met de Veeneindeweg bij Vriezenveen is een taxibus met daarin een chauffeur en vier kinderen op de kop in de sloot beland. De taxibus was onderweg naar een school voor speciaal onderwijs in Ommen.

Waarschijnlijk is de taxibus, die van rechts kwam, over het hoofd gezien door een auto die reed op de Harmsenweg. Hierdoor ontstond een flinke aanrijding, waarna de taxibus op de kop in de sloot tot stilstand is gekomen. De taxichauffeur en de kinderen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en hoeven niet mee naar het ziekenhuis. De kinderen worden door hun ouders of andere familieleden opgehaald. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moeten worden afgesleept omdat ze flinke schade hebben opgelopen.