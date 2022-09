De veertigjarige Ewald S. blijft in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een drugslab in Den Ham. Dat bepaalde de rechtbank in Almelo na een voorbereidende zitting. De Brabander is de enige verdachte in voorlopige hechtenis. De andere drie verdachten zijn op vrije voeten.

Volgens het Openbaar Ministerie is S. ook betrokken bij een drugslab in Heerlen. De politie ontdekte op 14 december 2021 het lab in een schuur aan de Vriezendijk in Den Ham. Bij de inval werd een echtpaar aangehouden dat de eigenaar is van de woning en schuur. Zij verhuurden de naastgelegen schuur aan een 21-jarige man uit Vroomshoop, die ook werd gearresteerd. Kort daarna kwamen zij vrij, maar bleven volgens justitie verdachte.

De vraag is of de drie zich nog moeten verantwoorden bij de strafrechter. Tijdens de voorbereidende zitting in Almelo vertelde de officier van justitie dat hij nog een vervolgingsbeslissing moet nemen in hun zaken. Het echtpaar reageerde verrast en ontkende elke betrokkenheid.

Inhoudelijke behandeling volgend jaar

De Brabander werd eind december aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Dat blijft ook zo, besloten de rechters. In ieder geval tot de volgende pro-formazitting in december. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 17 januari. De officier liet weten dat de strafzaak over het Heerlense drugslab dient bij de rechtbank Limburg.