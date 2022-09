Het Walking Dinner van de Kiwanis Club Almelo heeft 9500 euro opgebracht. Dat geld is bestemd voor de Stichting Weekendschool Toppers op Zondag, waar jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben worden geholpen in hun ontwikkeling.

250 gasten

De traditionele culinaire rondtour door de binnenstad werd woensdagavond voor de twintigste keer gehouden. De laatste keer was in 2018. Daarna volgende een maaltijd in het oude stadhuis en twee stille coronajaren.

Ruim 250 gasten hadden zich dit jaar aangemeld. Ze liepen in verschillende groepen langs de deelnemende restaurants waar ze in wisselende gezelschappen konden aanschuiven aan de dinertafels. Maar niet nadat de cheque met de opbrengst van bijna tien mille werd getoond bij de ontvangst op het terras bij de Oude Sociëteit van het Theaterhotel.

Dock-19 weer even open

Nadat burgemeester Arjen Gerritsen het gezelschap daar had verwelkomd werd het startschot gegeven voor de diner-ronde. De viergangen maaltijd werd verdeeld over Het Wetshuys, Shamrock, Kreta en Dock19 dat speciaal voor deze gelegenheid de poorten weer een avondje had geopend. Van der Valk heeft het etablissement aan de Haven Noordzijde gesloten wegens personeelsgebrek maar maakte voor het running-dinner een uitzondering.

Geld voor extra klas

Het Walking Dinner, dat traditiegetrouw op de tweede woensdag van september wordt gehouden, stond in het teken van Toppers op Zondag. Het geld wordt gebruikt voor een extra klas o deze Weekendschool waar jongeren van 10 tot veertien jaar, die in een minder kansrijke leefomgeving opgroeien, hun talenten toch kunnen aanboren

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome serviceclubs en is met circa 350.000 leden in de gehele wereld in ruim 80 landen aanwezig.