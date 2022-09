Een taxichauffeur is donderdagmiddag met zijn taxibusje in botsing gekomen met twee meisjes op een elektrische step. Dat gebeurde op de Bornerbroeksestraat in Almelo. Eén van de meisjes kwam met de schrik vrij. De ander is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders klaagde ze over een pijnlijke rug.

De meisjes, vermoedelijk jonge tieners, reden samen op één e-step over de stoep. Toen ze van de stoep de weg opgingen, kwam de taxibus eraan. De chauffeur wist een aanrijding niet meer te voorkomen. Uitslag blaastest negatief De chauffeur van de taxibus heeft een blaastest moeten afleggen. De uitslag daarvan was negatief. Politie zet straat af, doet onderzoek De politie heeft de straat afgezet, om onderzoek naar de exacte oorzaak te doen. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie gaat dat voor haar rekening nemen. 'Racebaan' Buurtbewoners klagen dat dit deel van de Bornerbroeksestraat 'een racebaan' is. Formeel is het een fietsstraat waar de auto te gast is, maar niet elke fietser voelt zich er even veilig.