Bij een woonzorgboerderij in Den Ham is afgelopen nacht brand uitgebroken. Omstreeks half twee werd de brandweer opgeroepen voor een automatische brandmelding bij woonzorgboerderij Erve Nienenhoek. Ter plaatse bleek het te gaan om een daadwerkelijke brand, waarna de brandweer opschaalde naar middelband.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de verzorging heeft iedereen uit bed gehaald en alle bewoners in het pand geëvacueerd. Twee personen hebben hierbij rook ingeademd. Een van deze personen is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door adequaat ingrijpen van de brandweer heeft men erger kunnen voorkomen. Wat er precies in brand stond is niet bekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat nou de oorzaak van de brand was. De bewoners konden na ongeveer een uur weer terug naar hun kamer.