De 25-jarige Halil A. uit Almelo had geluk dat hij misschoot, oordeelde de rechtbank. Dronken en boos omdat hij een Almeloos café was uitgezet keerde hij terug met een pistool en schoot op een willekeurige voorbijganger. A. krijgt hiervoor 24 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

Die nacht scheerde een kogel rakelings het been van het onschuldige slachtoffer, die op 13 mei 2022 met zijn vrienden op weg naar huis was na een avondje stappen in Almelo. Zij hadden niets te maken met wat er even daarvoor was gebeurd; A. was café De Stam uitgezet omdat hij zich vervelend gedroeg.

Mariniers op het terras hielpen het barpersoneel een handje en onder luid gejoel van het overige publiek werd de 25-jarige Almeloër eruit gebonjourd. De rechters in Almelo nemen hem kwalijk dat hij toen niet gewoon naar huis is gelopen, maar een vuurwapen ophaalde in een garagebox en een vriend belde om hem terug te brengen.

Dronken, gefrustreerd en gewapend keerde A. terug naar de Almelose binnenstad. Getuigen zagen hem zwaaiend met een wapen rondlopen in het centrum. Toen hij op straat het groepje van vier zag lopen dacht hij dat ze te maken hadden met zijn eerder oneervolle aftocht en zette de achtervolging in.

Het latere slachtoffer draaide zich om, zou gezegd hebben dat het een neppistool was en werd daarop van 3 meter afstand beschoten. Hij verklaarde dat hij de luchtstroom langs zijn linkerbeen voelde gaan en hoorde de kogel achter hem inslaan.

Omdat A. niet gericht op de borst van de man schoot is er geen sprake van een poging tot doodslag, oordeelde de rechtbank. Daarom valt de straf voor de Almeloër lager uit dan de 40 maanden cel die de officier van justitie eerder eiste.

De rechtbank veroordeelde hem voor een poging tot zware mishandeling tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij moet aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 5000 euro.