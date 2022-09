Almelo start samen met Meld Misdaad Anoniem (M.) en de vastgoedsector een campagne tegen misstanden in de sector. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor hennepkwekerijen, drugslabs, illegale prostitutie of witwassen van crimineel geld. Anonieme tips uit de branche zelf zijn onmisbaar, stellen M. en de gemeente.

Bij vastgoedtransacties zijn volgens de gemeente Almelo vaak enorme bedragen gemoeid. "Tegelijkertijd is vastgoed voor criminelen dé manier om grote bedragen wit te wassen", stelt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo.

Onmisbare schakels voor criminelen

Ook zijn er bij bouwprojecten en de handel in vastgoed veel partijen betrokken, van architectenbureaus tot notarissen en van aannemers tot makelaars. Voor criminelen zijn dat onmisbare schakels om vastgoed te huren of te kopen. De campagne wil het bewustzijn van de medewerkers in de vastgoedbranche vergroten en een veilige en anonieme meldplek bieden.

"Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit omdat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies", somt M. in een persbericht op.

Stevig aanpakken

Almelo wil criminele activiteiten in de bovenwereld van de samenleving stevig aanpakken, laat burgemeester Gerritsen weten. Onder meer door bij grotere bouwontwikkelingen eventuele criminele financiering te onderzoeken (de zogenoemde bibop-toets), voordat het een omgevingsvergunning verleent.

Burgemeester Gerritsen: "Lijkt er iets niet te kloppen, dan moet je verder spitten. En dan ook goed, want vaak is de projectontwikkelaar een prima persoon en komt het zwarte geld van investeerders daarachter. Goed bibob-beleid is daarvoor een noodzakelijk instrument waarover elke gemeente zou moeten beschikken."