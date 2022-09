Op de graffitimuur bij het Almelose stadhuis is een nieuwe actietekst aangebracht. Straatkunstenaars hebben Almelo Waterstad veranderd in Almelo Flaterstad. De gemeente Almelo is er niet blij mee. Enkele weken geleden werd op de muur de omgekeerde vlag geschilderd waarna de gemeente ingreep.

Het is qua omvang slechts een kleine verandering. De grote W is vervangen door een hoofdletter F en een kleine l. Daarmee is Waterstad omgedoopt in Flaterstad. Qua betekenis dus wel een grote ommekeer. De kleuren en de stijl van de tekst zijn onveranderd. Daarom lijkt het passanten nauwelijks op te vallen. Maar de nieuwe oneliner maakt langzaam maar zeker toch de tongen los in Almelo.

Het lijkt een nieuwe provocatie van activisten die sympathiseren met het boerenprotest. Graffitikunstenaars brachten enkele weken geleden op de wand de omgekeerde vlag aan. De gemeente vond dat niet leuk omdat het kleurrijke protest in de beeldvorming wel heel letterlijk op het stadhuis werd geplakt.

Enkele dagen na een groot protest op deze plek werd op initiatief van de gemeente de vlag weggepoetst en vervangen door een tekst van Waterstad, gelardeerd met tekeningen van vissen en eendjes.

"Jammer dat het een actiemuur lijkt te worden", reageert een woordvoerder van de gemeente Almelo. "Het is altijd een gedoogmuur geweest, bedoeld voor streetart. Zo heeft die wand zijn waarde ook altijd bewezen".

PvCC, de Praktijk voor Coaching en Creativiteit, heeft dit keer geen rol in de beschildering. PvCC was wel een aanjager van het boerenprotest in Almelo op de muur. "Ik heb geen idee wie dit hebben aangebracht", aldus Wendy Leerkotte van PvCC.

Voorbijgangers reageren, net als bij de muurschildering van de omgekeerde vlag, verdeeld. De een vindt het wel geestig, anderen vinden het flauw of ongepast.