Het traditionele Walking Dinner van de Kiwanis Club Almelo is terug op de menukaart. Na twee stille coronajaren en een zittend, collectief ‘onderonsje’ in de burgerzaal van het oude stadhuis in 2019 kunnen de deelnemers woensdag eindelijk weer een culinaire tour langs diverse restaurants in de stad maken. Zoals dat hoort bij een Walking Dinner. Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

Maximaal 300 deelnemers zullen woensdagavond aanschuiven bij de diverse dinertafels van De Oude Sociëteit, Het Wetshuys, Dock 19, Shamrock en Kreta. Ze hebben voor 80 euro een kaartje gekocht maar dat mes snijdt aan twee kanten.

Dat ticket staat niet alleen garant voor een sfeervol, smakelijk, wisselend samenzijn inclusief drankjes. De wetenschap dat de opbrengst van deze grootschalige activiteit, mede dankzij hoofdsponsor Rensink Transport, naar een goed doel gaat, zal het humeur aan tafel alleen maar extra ten goede komen.

Het Walking Dinner staat in het teken van Toppers op Zondag. Kiwanis Almelo heeft zich via foundraising en participatie gecommiteerd aan deze weekendschool, waar jongeren van 10 tot veertien jaar die een steuntje in de rug nodig hebben worden geholpen in hun ontwikkeling. Dat gebeurt onder meer met zondagse bijeenkomsten van gastdocenten uit diverse disciplines.

Kiwanis zorgt er met het Walking Dinner voor dat er een extra klas kan worden samengesteld waarin kinderen, die in een minder kansrijke leefomgeving opgroeien, hun talenten toch kunnen aanboren en op zoek gaan naar nieuwe vakgebieden. Stichting Weekendschool Toppers op Zondag Twente heeft een eigen programma ontwikkeld dat is gebaseerd op horizonverbreding en talentontwikkeling van deze doelgroep.

Het motto van de internationale Kiwanis-organisatie is 'Serving the children of the world'. Het is de twintigste editie van het Walking Dinner, dat jaarlijks op de tweede woensdag in september wordt gehouden. De keukenbrigades van de deelnemende restaurants willen alles uit de kast halen. De culinaire huzarenstukjes worden gecomponeerd door Erik Bos van wijnkoperij/restaurant De Prinsen in Zenderen.

Internationale organisatie

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome serviceclubs. Naast geldinzameling voor het hoofddoel heeft de serviceclub persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen. Kiwanis is met circa 350.000 leden in de gehele wereld in ruim 80 landen aanwezig.

De naam Kiwanis is van Indiaanse oorsprong en afgeleid van de uitdrukking "Nunc Keewanis". Dit betekent zoveel als 'Laat zien wie en wat je bent'.

Zie kiwanis.nl/almelo. Kaarten nog te bestellen via walkingdinner@kiwanis.nl of via WhatsApp 06 53658188