Picnic Almelo heeft nieuwe huisvesting gevonden. De bezorgdienst huurt vanaf woensdag ruimte op het Bedrijvenpark Twente 310. De online supermarkt was sinds zondag 10 juli dakloos nadat een grote brand het distributiecentrum aan de Zeearend compleet verwoestte.

Sindsdien liggen de activiteiten van het bedrijf in Almelo stil. Dat gaat vanaf woensdag veranderen. Picnic betrekt een pand van 3000 vierkante meter op het Bedrijvenpark. Dat is inclusief kantine en kantoren. Er wordt begonnen met zes bezorgwagens. Die capaciteit moet de komende maanden toegroeien naar 25 voertuigen.

Het is nog niet duidelijk of Picnic te zijner tijd weer terugkeert naar de vertrouwde plek tegenover het ZGT, waar de vuurzee heeft gewoed. "Dat hangt ook van de eigenaar af. Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met het afgebrande pand. Dat moeten we afwachten", aldus woordvoerder Romke Spierdijk.

Nieuw personeel

Picnic wil vanaf het nieuwe adres zo snel mogelijk zijn klantenbestand in Almelo en omstreken weer op niveau hebben. "We willen een vliegende start maken", aldus Spierdijk. Hij voegt er wel aan toe dat het bedrijf nieuwe bezorgers kan gebruiken. Enkele medewerkers hebben de afgelopen weken elders werk gevonden. "We zijn op zoek naar nieuwe collega's. Anders kunnen we onze gewenste capaciteit niet waarmaken."

Picnic herstart in Almelo met een ploeg van veertig medewerkers. De brand twee maanden geleden was van zeer grote omvang. De vlammen sloegen metershoog uit het gebouw. Van alle boodschappen, stellingkasten en materiaal bleef niets over. Het was een totale verwoesting waardoor ook de oorzaak niet kon worden vastgesteld. Enkele buiten geparkeerde bezorgvoertuigen bleven wonderwel gespaard.