Het was een gevaar om erop te voetballen. Dat ondervonden ze in Westerhaar aan den lijve. Het slechte veld leidde tot spierscheuringen en breuken. Maar dat is verleden tijd. De gemeente is begonnen met de renovatie. Het hele veld gaat op de schop. En dat is maar goed ook, blijkt uit de 'bodemvondsten'.

Een enorme berg stenen, van anderhalf bij anderhalf meter, is er uit de grond van het veldje gehaald. Enkele uitstekende stenen zorgden al voor enkelbreuken, spierscheuringen, verwondingen en een schouder uit de kom. Maar als de gemeente niets had gedaan aan het veldje, was het er alleen nog maar erger op geworden, beseft Danny Bos, nu hij weet wat er allemaal nog naar boven had kunnen komen.

Bos kaartte de slechte staat van het veld eerder dit jaar aan, waarop de PVV aandrong op renovatie. Hoewel het veld onder het beheer valt van Ons Domein, besefte ook Twenterand dat het zo niet langer kon. De gemeente trok de knip en is deze week al begonnen met de renovatie. Het veld wordt gefreesd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Eind oktober zijn de werkzaamheden gereed en eind november kunnen de buurtvoetballers weer spelen op een strakke grasmat. "Maar dan gaat de klok ook een uur achteruit, dus zullen we er vooral in de weekenden gaan voetballen."

Ze kijken uit naar dat moment, zegt Bos. Dat het nu even niet kan, nemen alle jongeren en buurtvoetballers voor lief. "Dat het nodig was, is nu ook wel duidelijk. Het is bizar wat er allemaal uit de grond is gekomen. Een berg vol puin. Keien, bakstenen, stoeptegels. Het resultaat van twintig jaar geen onderhoud. Het is alleen maar goed dat het aangepakt wordt. Echt super, dat de gemeente zo snel begonnen is."