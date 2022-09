Ook de Tweede Kamer is betrokken geraakt bij het Albergense protest tegen de azc-deal van staatssecretaris Van der Burg (Asiel), het COA en de gemeente Tubbergen. Dat is het gevolg van een motie die JA21-leider Joost Eerdmans gisteravond indiende tijdens het asieldebat in Den Haag.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de kwestie Albergen. Albergen krijgt een asielzoekerscentrum in voormalig hotel 't Elshuys voor 150 mensen door ingrijpen van de staatssecretaris. Morrend is het dorp akkoord gegaan met dit veel lagere aantal dan door COA gewenst, maar het verzet laait nog volop.

Albergen wil dat er een einddatum aan het azc zit. Dat was niet alleen de eis van het dorp maar ook de wens van de gemeenteraad die kaders voor de onderhandelingen stelde. Burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis zeiden dit niet te kunnen afdwingen omdat COA eigenaar van het hotel is.

Voor vijf jaar

Kamerlid Eerdmans diende gisteren een motie in waarin hij de regering oproept ervoor te zorgen dat die einddatum er wel komt. Hem lijkt een termijn van maximaal vijf jaar redelijk. Hij constateert dat de ingreep van het Rijk in Albergen 'tegen de wil van het gemeentebestuur is gebeurd en tot grote maatschappelijke onrust heeft geleid' en dat die onrust onder de dorpsbewoners is versterkt door het ontbreken van een einddatum.

Eerdmans bemoeide zich al eerder met Albergen. Hij sprak half augustus vanaf een oplegger de inwoners van Albergen toe. Hij gaf aan te snappen dat de komst van asielzoekers naar het hotel als een 'donderslag is ingeslagen'. Volgens hem zijn er Tweede Kamerleden 'van links naar rechts' die vinden dat Albergen overdonderd is door de verkoop van het hotel aan het COA. "Het gevoel voor verhouding, loyaliteit en onderling respect is weg", aldus Eerdmans toen.