De politie heeft woensdagavond niet alleen een grote inval gedaan in een voormalige sportschool in Vroomshoop, maar ook in panden in Almelo en Tubbergen. Meest opvallend is de inval bij een vastgoedondernemer in Almelo die de politie al langer verdenkt van het faciliteren van hennep en synthetische drugs.

De politie is woensdagavond in Vroomshoop Sportstudio Twente binnengevallen. Ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren daarbij betrokken. De politie wilde er geen informatie over verstrekken omdat anders gelijktijdige acties gevaar konden lopen. Vanochtend werd duidelijk waar het om ging. Diverse bronnen melden invallen bij een vastgoedondernemer in Almelo en bij het pand van een voormalige sportschool in Tubbergen. Getuigen hebben ook hier de DSI in actie gezien. De eenheid die in Almelo opereerde verkaste daarna naar Tubbergen. De politiewoordvoering kan nog geen nadere informatie geven maar is wel een reactie aan het voorbereiden. Bij een eerdere inval in de oud-sportschool in Vroomshoop werden diverse verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van de zwaar verslavende synthetische drugs Crystal Meth. Zij zijn inmiddels veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Sportschoolhouder Harry A. kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd. De eigenaar van het pand zei destijds van niets te weten. Dat is de Almelose zakenman bij wie de politie gisterenavond ook is binnengevallen. Justitie heeft hem al jaren op de korrel als een man die de productie van drugs faciliteert. Eerder stond hij terecht voor het mogelijk maken van wietplantages, maar hij werd vrijgesproken. De man zei tegen Tubantia dat hij niet op de hoogte was wat huurders of onderhuurders in zijn panden deden. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo