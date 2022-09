De politie is vanavond in Vroomshoop Sportstudio Twente binnengevallen. Ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren daarbij betrokken. Zij zijn inmiddels vertrokken, maar het pand wordt nog altijd in de gaten gehouden door een grote politiemacht.

De DSI wordt veelal ingezet als de politie vermoedt dat de verdachten vuurwapens hebben. Een groot gebied rondom het gebouw is door de politie afgezet. Ook vloog er enige tijd een politiehelikopter boven de Afrikalaan, de straat waar de voormalige sportstudio staat.

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht en wat de reden van de inval is. Een woordvoerder van de politie zegt dat er geen enkele informatie gegeven kan worden in belang van een lopend onderzoek.

In 2020 was er eerder een vergelijkbare inval van de politie. Volgens de politie werd in de sportschool in Vroomshoop, in een ruimte waarvan de toegangsdeur achter een grote kast verstopt zat, crystal meth gemaakt. De crystal meth werd gekookt door Mexicanen. De gemeente besloot de sportschool voor een jaar te sluiten.

Sportschoolhouder Harry A. uit Beerzerveld, de twee Mexicaanse koks en de drie andere verdachten zijn in maart veroordeeld tot celstraffen oplopend tot vier jaar. De 'baas' van het drugslab kreeg de hoogste straf van de rechtbank in Almelo. Volgens de rechtbank had de 34-jarige Maurice M. uit Arnhem de leiding in het drugslab aan de Afrikalaan in Vroomshoop. Hij is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.

Harry A. kreeg een celstraf van 36 maanden opgelegd. Zijn partner, de 45-jarige Marleny O.S., had een kleinere rol in het lab. Zij is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 133 dagen. De Mexicaanse crystal-methkoks José V.G. (32) en Misael M.M. (40) werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.