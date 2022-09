Bij een sushibar in Almelo is woensdag tegen de avond brand uitgebroken. Oorzaak was de vlam in de pan bij het frituren. Bedrijfsleidster Quirine Wessel van het naastgelegen Big Bazar zag hoe ook haar zaak werd getroffen.

De brand brak even na 17.30 uur uit bij Osaki Suhsi aan het Vincent van Goghplein. De zaak is niet volledig in vlammen opgegaan, maar heeft flinke rook- en waterschade.

Quirine Wessel van het er direct aangrenzende Big Bazar ontdekte de brand toen ze naar buiten liep om even een sigaretje te roken. De bedrijfsleidster van het warenhuis vertelt tegen zessen dat ze zwarte rookwolken ziet. De brandweer is met drie blusvoertuigen aanwezig. De brandweer spreekt van een middelbrand.

Wessel heeft op dat moment ervoor gezorgd dat alle klanten en haar personeel de winkel hebben verlaten. Ze grijpt in als toch nog iemand naar binnen wil gaan.

Water- en rookschade

Wessel ziet brandweerlieden met perslucht haar winkel ingaan. Ze zegt te vrezen dat haar hele zaak er aan gaat. In ieder geval is er flinke rook- en waterschade. In de winkel ziet het inmiddels zwart van de rook. Maar ze houdt zich sterk. "Leuk is anders. Morgen zien we wel hoe erg het allemaal uitpakt. Nu ben ik blij dat iedereen veilig is." Ze heeft geen contact gehad met mensen van de sushi-bar.

Subway, iets verderop, is om 18.20 uur gewoon nog open. Een medewerkster vertelt dat buiten een brandlucht hangt maar binnen niet. De eetzaak kan nog altijd klanten ontvangen.

Rond 18.30 uur heeft de brandweer het vuur onder controle, maar geeft nog geen sein brand meester omdat er nog een inspectie naar mogelijk nog smeulende plekken volgt. Volgens een woordvoerder is het vuur uiteindelijk niet overgeslagen naar andere winkels. De brandweer was aanwezig met twee tankautospuiten en een redvoertuig.