In Albergen wordt deze week 'een grote actie' op touw gezet, om te benadrukken dat inwoners duidelijkheid willen over de eindigheid van het asielzoekerscentrum bij het dorp. De gemeenteraad, die dat ook eiste, legt het college van burgemeester en wethouders daarover nog niet het vuur na aan de schenen.

Het was de gemeenteraad die vorige week met een motie uitsprak dat er een einddatum moest komen voor het azc in Landhotel 't Elshuys bij Albergen. Dat was de opdracht die het college van B en W meekreeg voor het gesprek de dag erna, met staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asielzaken). Een andere eis, maximaal 150 asielzoekers zonder dat er units bij het hotel worden geplaatst, werd door Van der Burg ingewilligd. Die einddatum kwam er niet.

Inwoners van Albergen zijn boos en kondigen nieuwe, grote acties aan voor deze week. "Het woord is nu aan de gemeenteraad", staat op de Facebook-pagina 'Albergen nu'. "Nemen de raadsleden genoegen met het gedeeltelijk nakomen van de afspraken, of blijven ze bij hetgeen ze eenduidig in de motie hebben gesteld?"

Vooralsnog laten die gemeenteraadsleden zich niet in de openbaarheid uit over het feit dat B en W niet heeft voldaan aan de motie. Er was dinsdagavond weliswaar een gemeenteraadsvergadering, maar Alexander Plegt van Lokaal Sterk, geestelijk vader van de motie, kondigde aan die vergadering zelf helemaal niet bij te gaan wonen. Net als Stijn Hesselink van coalitiepartij Keerpunt22 kondigde hij aan 'tijde te nemen om alles op een rijtje te zetten'.