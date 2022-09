Zo'n tweehonderd inwoners van Albergen hebben maandagavond burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis letterlijk de rug toegekeerd. Met dit stille protest wreven zij de bestuurders in niet te kunnen leven met een asielhotel in hun dorp als er geen einddatum in zicht is.

Op een pijnlijkere manier had de boodschap van ongenoegen niet kunnen worden overgebracht. De gemeente Tubbergen had Albergen uitgenodigd voor informatie over het vorige week vrijdag bereikte akkoord met het COA. Albergen krijgt een azc met geen 300 - zoals het COA wilde - maar 150 asielzoekers. Haverkamp en Bekhuis waren trots op het resultaat van onderhandelingen. Om de toegang tot het zalencentrum te kunnen bereiken moesten Haverkamp en Bekhuis maandagavond om een barricade van inwoners heen lopen. Haast iedereen draaide volgens afspraak de rug naar hen toe op het moment dat ze passeerden. Het protest werd volgehouden tot ze binnen waren. Verder deden de bewoners er het zwijgen toe. Boven de ingang vertelde een spandoek hun eis: "Geen eind = geen deal." Albergen - maar ook de gemeenteraad - had naast tal van eisen eerder aangegeven dat een azc alleen gewenst wordt als er een einddatum is. De inwoners houden daaraan vast. Volgens de burgemeester en wethouder viel daarover echter niet te onderhandelen omdat het COA eigenaar van het gebouw is geworden. Was het huurder geweest, had het wellicht anders gelegen. De bijeenkomst maandagavond was besloten.