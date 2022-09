De verbouwing is afgerond, het lintje is doorgeknipt door wethouder Eugène van Mierlo en de scholieren weten al een klein beetje de weg. Het nieuwe Alma College in Almelo is sinds vrijdagmiddag officieel begonnen. De school is voortaan de thuisbasis voor vrijwel alle vmbo'ers in Almelo. Al staat er nog wel een grootscheepse verhuizing op de agenda.

Het Alma College is weliswaar afgetrapt, maar blijft niet op de huidige locatie aan de Sluiskade Noordzijde. De school, een samenwerking van Het Erasmus, Het Noordik en het Pius X College, zit noodgedwongen één schooljaar in de voormalige vmbo-vestiging van Het Erasmus, omdat de nieuwbouw aan de Catharina van Renneslaan nog niet klaar is.

Eén voordeel, het gebouw is bekend terrein voor Alma-directeur Jan van der Meij, die ook al de scepter zwaaide bij Het Erasmus. Of niet? "Er is wel heel wat veranderd", zegt hij. "In de zomer is het pand flink verbouwd. Je kunt gerust zeggen dat het van binnen helemaal op de kop is gezet. Er zijn extra lokalen bijgekomen, ruimtes verplaatst en we hebben de school al zoveel mogelijk aangepast aan ons concept."

Wat dat wil zeggen? "We zijn een flinke school met 900 leerlingen, maar we willen de scholieren toch het gevoel geven dat ze naar een relatief kleinschalige school gaan. Daarom hebben alle leerjaren bij ons een eigen verdieping. Dat doen we hier en dat doen we volgend jaar ook als de Van Renneslaan gereed is."

Bouw op schema

De bouwwerkzaamheden daar zijn overigens bijna begonnen, weet de directeur. "Het bouwbord staat er. De planning is gereed. Binnenkort wordt de sleutel aan de aannemer overgedragen en begint het werk. Dat loopt nu allemaal op schema, zodat we schooljaar 2023-2024 daar kan beginnen."