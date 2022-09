Hans Morsink is de opvolger van Hans Bredewoud als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Heracles Almelo. De 57-jarige Almeloër is al vanaf jonge leeftijd supporter van de club en krijgt nu met zijn voorzitterschap een rol binnen de nieuwgevormde Raad van Toezicht.

"Ik vind het belangrijk om saamhorigheid, stabiliteit en het succes terug te brengen samen met directie, management, medewerkers, supporters, sponsors en alle mensen die Heracles Almelo een warm hart toedragen", zegt Morsink in een persbericht van de Almelose eerstedivisionist.

Marnix Smit vult aan: "Met Hans hebben wij een echte verbinder binnen de Raad van Toezicht gehaald die met zijn achtergrond de familiecultuur binnen Heracles Almelo goed kan bewaken. Het benoemen van andere toezichthouders zal later dit jaar plaatsvinden."

Met Morsink treedt er een voorzitter aan die al voor langere tijd nauw betrokken is bij de club. De algemeen directeur van het 128-jarige familiebedrijf Witzand Bouwmaterialen is al vele jaren sponsor van de club en kwam recentelijk met het initiatief om de busreizen voor supporters naar uitwedstrijden dit seizoen goedkoper te maken door een deel van de kosten te betalen.

"Als klein ventje ging ik altijd aan de hand van mijn vader mee naar het stadion aan de Bornsestraat. De wedstrijd die mij het meest bij is gebleven, is de bekerwedstrijd tegen Ajax in 1974 die we met 4-2 wonnen in de stromende regen. Het is mooi dat ik nu op deze manier mijn steentje mag bijdragen aan de ontwikkeling van Heracles Almelo."