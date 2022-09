Op de A35 bij Almelo is woensdagavond een auto in brand gevlogen. De auto is aan de voorkant volledig uitgebrand. De bestuurder is met schrik vrijgekomen.

De rechterrijstrook is afgesloten vanuit Almelo richting Wierden. Een bergingsbedrijf heeft de onherstelbare auto afgesleept.