Het beoogde asielzoekerscentrum in Albergen is afgelopen nacht bekogeld met maiskolven. Daarbij is een ruit in de toegangsdeur van het voormalig hotel ’t Elshuys gesneuveld.

Uren nadat het gebeurde wordt de deur hersteld. In het halletje liggen een baksteen en een zwerfkei. Of die iets met het sneuvelen van de toegangsdeur te maken hebben kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. "Ik weet alleen dat er met maiskolven is gegooid."

De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Of daar iets bruikbaars bij zit wil de woordvoerder niet zeggen. "Dat is daderinformatie en het is niet verstandig om dat te delen."

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het voormalige hotel gekocht om in het hotel en eventueel units ernaast maximaal 300 asielzoekers onder te brengen. Sinds dat twee weken geleden bekend werd, is de onrust in Albergen groot. Dagenlang is er geprotesteerd bij het hotel.

In de nacht van zondag op maandag werd er brandgesticht bij het asielhotel. Daarna heeft het COA camera's geplaatst. Ook is er 24 uur per dag een bewaker aanwezig.

Onder nieuwsberichten op Facebook werden vele tientallen suggesties gedaan om het hotel in brand te steken of te vernielen. Die suggesties werden nog eens door tientallen mensen geliket.

Een Denekamper werd voor een oproep op Facebook om de boel in brand te steken opgepakt en via een snelrechtprocedure veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur, wegens opruiing.