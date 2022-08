Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst vandaag bewakingscamera’s bij het zogenoemde asielhotel in het Twentse Albergen (gemeente Tubbergen). Er is ook een beveiliger aanwezig op het terrein, zegt een woordvoerder van dienst. Het COA is sinds gisteravond eigenaar van het voormalige hotel.

De politie meldde vandaag dat de brand die maandagochtend werd ontdekt bij het asielhotel is aangestoken. Er zijn sporen van brandstichting aangetroffen. De brand in een bosschage op het terrein richtte geen grote schade aan. Er is volgens de politie nog geen verdachte gearresteerd.

Het hotel in Albergen is gekocht door het COA om er een asielzoekerscentrum van het maken. De voormalige eigenaresse van het gebouw verloor maandag een kort geding waarin ze de verkoop probeerde terug te draaien. De koopovereenkomst is inmiddels gesloten. Het COA hoopt eind september de eerste asielzoekers in het voormalige hotel te huisvesten.