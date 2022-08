De N36 tussen de afslag Wierden-Oost en de rotonde ter hoogte van de N48 bij Ommen gaat flink op de schop in september. De verwachting is dat de weg er zeker zes keer uit ligt. Om de overlast te beperken, werkt Rijkswaterstaat 's avonds en 's nachts aan de weg.

Het plan is om allereerst van 12 september tot 16 september aan de weg te werken en vervolgens nog een keer op 19 en 20 september. Tijdens de werkzaamheden is de weg in beide richtingen volledig afgesloten. Aangezien de werkzaamheden op verschillende plekken plaatshebben, is niet elke avond hetzelfde stuk van de N36 afgesloten.

Grote vraag is dan natuurlijk wat Rijkswaterstaat precies gaat doen op de weg. Geen bijzondere ingrepen, zo blijkt. Zo maakt de wegbeheerder nog geen begin met de vurig gewenste middengeleiders die de als dodenweg bekende N36 eindelijk wat veiliger zouden moeten maken. Die miljoeneninvestering staat op de planning voor 2025.

Het gaat nu vooral om regulier onderhoud, laat de organisatie weten. Zo staan er maaiwerkzaamheden op het programma en moeten de goten en kolken grondig gereinigd worden. Op sommige locaties moet de vangrail worden hersteld of vervangen en hier en daar zijn de openbare verlichting en de markering van de weg aan vernieuwing toe.

Omleiding

Verwacht wordt dat mensen 10 tot 30 minuten langer onderweg zijn door de wegwerkzaamheden. Omleidingsroutes worden middels informatieborden aangegeven.

Meer informatie over de werkzaamheden en de exacte omleidingen zijn te vinden op de website rwsverkeersinfo.nl en via 0800-8002.