Actievoerders van Extinction Rebellion Deventer hebben maandag geprobeerd de kap van 120 bomen te voorkomen, aan de Zeven Bosjes in Almelo. Daarbij zijn ze door de politie aangehouden en afgevoerd.

De beeldbepalende bomen moeten volgens de gemeente weg, omdat wortels schade veroorzaken aan weg en stoep. Buurtbewoners ergeren zich ook aan vogelpoep op auto's die onder de bomen geparkeerd staan. Er bereikten de gemeente meerdere verzoeken daar wat aan te doen.

De 'klimaatrebellen', zoals de leden van Extinction Rebellion (XR) zich noemen, vinden het van de gekke dat 120 volwassen en gezonde moeraseiken gekapt worden. "Hobbelige stoepen en parkeerplaatsen en vogelpoep op auto's mogen nooit reden zijn om bomen te kappen tijdens de klimaatcrisis!", zeggen ze.

Eerder voerde het Enschedese XR-lid Ico Jongerden op persoonlijke titel actie tegen de bomenkap, samen met de stichting Duurzaam Almelo, dat vergeefs een bezwaarschrift tegen de kap indiende. "Wat hier gebeurt is ecocide", zei Jongerden. "Over een paar jaar kun je hiervoor opgepakt worden. Je moet eens kijken op de site van Almelo, je lacht je in de knoop. Burgers worden opgeroepen de tuin te vergroenen, struiken te planten, water op te vangen, klimaatadaptatie. En kijk wat ze zelf doen."

Ter vervanging van de moeraseiken worden komend najaar onder meer jonge iepen, esdoorns en amberbomen geplant.