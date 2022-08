Een oude boerderij slopen en op het vrijkomende erf vijf woningen bouwen. Dit plan hebben de erfgenamen van het voormalige landbouwbedrijf aan de rand van de stad ingediend. En is bij het gemeentebestuur van Almelo in goede aarde gevallen.

Er is een plan bedacht met vijf zogeheten schuurwoningen, met tuinterras. Het is de bedoeling om de bijzondere optrekjes te zijner tijd te koop aan te bieden. Het concept gaat uit van twee kleinschalige erven, met twee en drie huizen. Het leeuwendeel van de grond is gemeenschappelijk eigendom. Niet alle bebouwing gaat overigens tegen de vlakte. De bestaande bakstenen schuur wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe functie. Als gemeenschappelijke hobbyruimte voor de bewoners, met fietsenberging.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan de benodigde bestemmingsplanwijziging. Maar wel onder twee strikte voorwaarden; het mogen geen sociale huurwoningen zijn en ook bijplaatsen van 'zorgunits' wordt niet toegestaan.

De gemeente Almelo laat weten dat de initiatiefnemers de directe omgeving inmiddels hebben geïnformeerd over het plan. "Er is overwegend positief op gereageerd", verklaart het college. De ontsluiting van het terrein met de vijf toekomstige schuurwoningen is overigens nog niet in kannen en kruiken. Volgens afspraak moet daarvoor een weggetje van en naar de Van der Kunlaan worden aangelegd. De ontwikkelaar moet hiervoor nog grond aankopen.

Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad van Almelo.