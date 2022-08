De verkoop van het zogenoemde 'asielhotel' in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat door. De poging die de eigenaresse van het hotel deed om onder de verkoop uit te komen is door de rechter afgewezen.

Tientallen mensen uit het dorp kwamen vandaag bijeen in de rechtbank in Almelo. Het COA spande een kort geding aan tegen de eigenaresse van het 'asielhotel' nadat zij een poging deed onder de verkoop uit te komen. Volgens haar is de verkoop op onjuiste gronden gebeurd. Het COA was het daar niet mee eens.



In de koopovereenkomst was geregeld dat de overdracht van Hotel 't Elshuys vandaag zou plaatsvinden. Recent stuurde de eigenaresse echter een brief dat ze van de verkoop afziet omdat het vooraf niet duidelijk zou zijn geweest dat 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd duidelijkheid over geweest.