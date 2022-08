Een anonieme groep heeft in de nacht van zondag op maandag een tegengeluid laten horen over het toekomstige 'asielzoekershotel' in Albergen. Borden waarop bewoners leuzen hebben geschreven tegen de komst van het azc zijn overgespoten met hartjes en op verschillende plekken in het dorp zijn stickers of spandoeken geplakt met de tekst #doeislief.

Ook zijn er spandoeken ophangen met teksten als 'Iedereen is welkom, altijd & overal' en 'De wereld kent geen grenzen'. Het tegengeluid komt op de dag van het kort geding, waarin het COA en hoteleigenaresse Maria Olde Heuvel tegenover elkaar staan. In de zitting hoopt Olde Heuvel dat de overeenkomst tot verkoop vernietigd kan worden. De opvang van asielzoekers in Landhotel 't Elshuys in Albergen maakt al een paar weken de tongen los. Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat er een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd asielzoekers in het dorp komt. Het COA kocht daarvoor het hotel net buiten het dorp aan. Staatssecretaris Eric van der Burg (asielbeleid), passeerde bij dat besluit de gemeente Tubbergen. In Albergen is woest gereageerd op dat besluit. De afgelopen weken waren er verschillende protesten tegen het plan.