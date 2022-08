Ze hebben maar amper zeshonderd inwoners, maar dat mag de pret niet drukken. Integendeel. De Zomerfeesten De Pollen - West-Geesteren brachten de afgelopen dagen drie dagen vijfduizend mensen op de been. De 19e aflevering van het volksfeest trok als vanouds weer drommen bezoekers.

De feesttent die midden in het dorp was neergezet, was groot. Heel groot. Zaterdagavond, toen er weer ouderwets stevig werd gefeest, gingen zo'n tweeduizend mensen helemaal los. En los gaan betekent in dit geval dat er gedanst en gefeest werd op een keur aan artiesten. Uiteraard werden de kelen gesmeerd met grote hoeveelheden gerstenat.

Voorzitter van de activiteitencommissie, Leon Nijeboer liep rond met een grote glimlach op zijn gezicht. De organisatie met 200 vrijwilligers liep op rolletjes. Donderdag was het nog broeierig warm, maar vrijdag zakte de temperatuur al een eindje en ook zaterdag was de temperatuur dik in orde. De timing bleek ook op een andere manier prima. Na twee coronastille jaren waren de bewoners er wel aan toe om eens flink in de bus te blazen.

De donderdagavond was met de Tribute to the Cats een groot succes. Zo'n achthonderd mensen konden meezingen en deinen op One Way Wind en Vaya con dios. Vrijdagavond konden degenen die nog een stem over hadden meebrullen met Nederlandse hits tijdens de Hollandse Avond. Vijftienhonderd mensen deden mee aan het feest. Zaterdagmorgen was er een brunch met 250 mensen, in de middag kinderactiviteiten en 's avonds konden Immer Hansi en anderen weer aan de bak. Nijeboer is dik tevreden. "Het is een prachtig feest."