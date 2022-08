De serie voorstelling van de stadsmusical Van Katoen en Water begint sinds afgelopen donderdag aardig op gang te komen. Om meer mensen van dienst te kunnen zijn komen er vier extra voorstellingen. Ook wordt het mogelijk om de voorstellingen te bekijken zonder aan diner vooraf deel te nemen.

De looptijd van de voorstelling wordt verlengd tot zaterdag 17 september. Kaarten kunnen besteld worden via Theaterhotel Almelo (of www.vankatoenenwater.nl). Voor mensen die Van Katoen en Water willen zien maar het driegangenmenu om welke reden dan ook over willen slaan, is een oplossing bedacht. Ze kunnen eventueel ook boeken zonder de maaltijd in de oude fabriekshal op het terrein.

De aanleiding voor de musical is dat Almelo ongeveer 600 jaar stadsrechten heeft. Het 'ongeveer' komt omdat deskundigen het niet met elkaar eens zijn over het exacte tijdstip. Gekozen is voor een moment dat door corona al weer twee jaar terug in de tijd ligt. Op het moment van de voorstelling heeft Almelo de rechten dus al minimaal 602 jaar.

De voorstelling is niet zozeer een chronologische reis door de tijd, maar eerder een muziekproductie over de liefde met een Almelo's smaakje. Er worden wel beelden geschetst en scènes gespeeld uit het Almelose verleden, maar de rode draad is het verhaal over een verloren liefde.

Die glansrijke hoofdrol is voor de in Borne geboren en opgegroeide Laus Steenbeeke. Hij werd in deze krant al twee keer geportretteerd. Die verhalen zijn hier en hier te vinden. Steenbeeke speelt de gewezen stadsarchivaris Bertus Hondebrink die herinneringen ophaalt. Niet alleen uit zijn eigen leven maar hij put ook losjes uit de Almelose historie.

De voorstelling duurt, zonder het diner, ongeveer anderhalf uur en wordt in één sessie gespeeld. Dat geschiedt op een tijdelijke locatie op het Indiëterrein. Daar stonden vroeger textielfabrieken van onder meer Ten Cate.

Inmiddels is dit deel van Almelo aan het kanaal, omgevormd tot woonwijk. Het speelveld voor de acteurs is de bodem van een onlangs uitgegraven vijver. Die wordt dit jaar nog onder water gezet en zal daarmee de tweede grote vijver van het Indiëterrein vormen. Aan de reeds bestaande vijver is een stadsstrandje gemaakt, waar op mooie dagen ook wordt gezwommen.