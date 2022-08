De in opspraak geraakte Twentse schade-expert Jeroen Bolier heeft zijn conflict geschikt met Nationale-Nederlanden (NN) en ABN AMRO. De verzekeraars beschuldigden hem van fraude.

De inhoud van het akkoord wordt door betrokkenen niet bekendgemaakt. Inzet van de onderhandelingen was in elk geval dat de verzekeraars niet meer met Bolier als contra-expert hoefden te werken. In ruil daarvoor waren zij bereid af te zien van een claim van ongeveer 60.000 euro. Alle betrokkenen zeiden vooraf met zo'n deal te kunnen leven.

NN en ABN AMRO claimden in juli eerder zo'n 60.000 euro terug van Bolier bij de rechtbank in Almelo. Dat zou ongeveer de schade zijn die zij naar eigen zeggen leden door zijn frauduleus handelen in de afhandeling van brandschades. Bovendien wilden ze via de rechter ook vastgelegd hebben dat ze met hem geen zaken meer hoefden te doen.

Bolier ontkende fraude en wilde ook niets terugbetalen. Volgens hem wilden de bedrijven hem onschadelijk maken omdat hij te lastig was als contra-expert.

Op initiatief van de rechter zijn de partijen toen nog eens met elkaar in gesprek gegaan.

Bolier heeft zijn activiteiten als contra-expertise volgens de gegevens bij de Kamer van Koophandel intussen gestopt. Hij is momenteel eigenaar van een onlinewinkel en groothandel in mode-artikelen, Vip-Queen, gevestigd in Almelo.