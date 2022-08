Mountainbikers kunnen na twee jaar weer flink aan de bak tijdens de Kobra Grenslandmarathon van Wieler Toer Club (WTC) Tubbergen. De deelnemers ontvangen voor de start de zegen van pastoor Casper Pikkemaat.

Na twee stille coronajaren kan de Kobra Grenslandmarathon weer gefietst kan worden. De voorinschrijving voor de rit‚ die zondag 4 september gehouden wordt‚ loopt dan ook goed. "We verwachten zo'n achthonderd deelnemers"‚ informeert Hans Oude Ophuis van WTC Tubbergen. "Voor veel fietsers is het weer bepalend."

Pedaalridders die de strijd aangaan‚ kunnen kiezen uit afstanden van 35‚ 50‚ 75 en 100 kilometer. De routes leiden deze editie door Nederlands en Duits grensgebied. Met onverharde paden‚ donkere bossen‚ heidevelden en strakke single tracks. Maar ook hoogtemeters en beklimmingen in natuurgebieden zoals het Springendal‚ de Tutenberg‚ de Galgenberg en de Lönsberg.

De routes zijn volledig met pijlen aangegeven en beschikbaar via fietsnavigatiesysteem GPX. De route is via fietssport.nl te downloaden.

De start locatie is bij restaurant 't Oale Roadhoes in Tubbergen. Inschrijven kan vanaf 8.00 uur, starten is tussen 08.30 en 9.30 uur. Voor de massastart om 8.30 uur zegent pastoor Casper Pikkemaat de deelnemers voor een behouden rit.

Op het Raadhuisplein in Tubbergen is er een bewaakte fietsenstalling. "Bij andere toertochten gebeurt het weleens dat mensen 'per ongeluk' met een andere fiets huiswaarts keren"‚ legt Oude Ophuis uit. "En aangezien er mountainbikes tussen staan van 6000‚ 7000 euro, is bewaking verstandig."