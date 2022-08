310 kinderen in de basisschoolleeftijd zijn deze week actief tijdens het jaarlijkse Houtdorp Albergen, op het terrein van de multifunctionele accommodatie. Deze donderdagavond staat hét hoogtepunt op het programma, een houten raket met een hoogte van 4 meter gaat de lucht in.

De lancering heeft alles te maken met het thema van de 28ste editie: Houtdorp geeft licht in de ruimte. Een andere hoogtepunt tijdens de warme dagen is de komst van de brandweer om de kinderen even af te koelen.

Over de lancering vertelt voorzitter Chris Veldhof van de stichting Houtdorp Albergen: "Als alles goed gaat, kan de raket wel 10 meter de lucht in. De kinderen hebben geholpen. Ze hebben de opdracht gekregen om onderdelen voor de raket te zoeken."

Vooraf aanmelden

Sinds corona moeten die kinderen zich vooraf aanmelden. Ideaal, legt Veldhof uit: "We weten zo dat we 210 kinderen uit Albergen hebben en honderd kinderen uit andere plaatsen in de gemeente Tubbergen. We hebben een overzicht met telefoonnummers en mailadressen, zodat we indien nodig ook de ouders snel kunnen bereiken."

Geen overbodige luxe

Een deel van die ouders helpt ook mee tijdens het Houtdorp Albergen. En dat is geen overbodige luxe verzekert Veldhof: "We hebben veel mensen nodig voor de begeleiding, omdat we ook open zijn voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Die hele jonge kinderen kunnen doorgaans nog niet een spijker in een plank slaan, ze hebben ook met veel andere activiteiten hulp nodig. Ook wanneer ze naar het toilet moeten..."

De organiserende commissie bestaat uit twintig personen, er zijn daarnaast nog tientallen vrijwilligers: "Zonder hen kun je dit simpelweg niet door laten gaan. En we hebben gelukkig nog steun van veel sponsoren, onder meer voor de spijkers, het hout en verf. Daardoor kunnen we de kosten voor de deelnemers laag houden."

Brandweer

Door de hitte van deze week is het programma overigens aangepast. Het houtdorp op 24, 25 en 26 augustus gaat om 8.00 uur open, terwijl het programma rond half twee 's middags wordt afgerond. En tot grote vreugde van de kinderen is de brandweer ook al een keer op bezoek geweest om voor verkoeling te zorgen.