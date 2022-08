De benen willen niet meer zo goed, maar verder is Rieks Davenschot bij de pinken en goed te pas. Deze woensdag is hij 102 jaar geworden. En daarmee de oudste man van Almelo.

Het is feest in zijn appartement op de eerst verdieping van verpleeghuis De Hofkamp. Rieks Davenschot zit op zijn favoriete plek. Een comfortabele leunstoel bij het raam, met uitzicht op het Hagenpark. Dochter Geesje serveert koffie, met soesjes. De jarige is in zijn element. "Het is een mooie dag." locoburgemeester Arjen Maathuis brengt namens het gemeentebestuur de felicitaties over.

Davenschot vertelt dat hij geboren en getogen is in Vroomshoop en dat hij de kost verdiende als timmerman. "Heerlijk werk. Vooral buiten, op de bouwplaats. Op timmeren in de fabriek had ik het niet zo. We zaten ook veel in Duitsland."

Zijn vrouw Henny overleed in 2011. Het echtpaar Davenschot kreeg een dochter. Daarna kwamen er twee kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. "Ze kunnen zich allemaal prima redden. Dat vind ik fantastisch." Zijn dochter vertelt dat Davenschot voor alle zes achterkleinkinderen het rijbewijs heeft betaald. "Afgelopen zondag waren ze hier. Geweldig." Sinds zes jaar, na een val, woont hij in De Hofkamp.

Het leven bevalt de 102-jarige nog best. Als hem wordt gevraagd wat het geheim van oud worden is, antwoord Rieks Davenschot: "Gewoon blijven ademen en af en toe een borreltje. Niet elke dag." Meestal gaat de dop van de fles tijdens een voetbalwedstrijd op tv. "In de rust schenk ik dan de borrel in." Om vervolgens af en toe een nipje te nemen. "Als de wedstrijd is afgelopen is mijn glas ook leeg", lacht Davenschot. Heracles is zijn club.