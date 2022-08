Nikki Terpstra is de bekendste wielrenner die vrijdagavond 26 augustus meedoet aan de 38ste editie van Profronde van Almelo. De coureur heeft een indrukwekkend palmares, met onder meer winst in de kasseienklassiekers Parijs-Roubaix in 2014 en de Ronde van Vlaanderen in 2018.

Behalve Terpstra heeft de organisatie van de profronde nog twee bekende renners weten te strikken: Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar en oud-nationaal kampioen Ramon Sinkeldam. Laatstgenoemde rijdt al enkele jaren voor de Franse wielerploeg Groupama-FDJ met sprintkanon Arnaud Démare. Voorafgaand aan de wielerkoers begint om 18.00 uur de reclamekaravaan. Dit jaar met ongeveer 70 voertuigen. De wielrenners beginnen om 19.45 uur aan de wedstrijd en de finish wordt verwacht rond 22.00 uur,. Start en finish zijn op het Waagplein. Daar is nu meer ruimte voor publiek omdat het ROC B2B VIP paviljoen dit jaar op het terras van het Theaterhotel staat. Door een live tv-registratie kunnen bezoekers in de stad meekijken op drie grote ledschermen.