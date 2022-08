Je hoort ze niet en ziet ze ook nauwelijks. Toch is er komende vrijdag in de avondschemering een vleermuizenexcursie in het Hagenpark, rond het het Almelose Natuurhus. Met behulp van een ingenieus kastje zijn de schimmige dieren waar te nemen.

"Wat een vleermuis bijzonder maakt? Het is het enige zoogdier dat kan vliegen", zegt Ben van Veenen. Hij geeft nog een paar weetjes prijs. "Vleermuizen eten heel veel muggen en ze vallen nooit mensen aan." Ze vliegen ook niet zomaar in je haren, wordt verzekerd. "Dat gebeurt zelden. Een gezonde vleermuis ontwijkt mensen. Je hoeft er niet bang voor te zijn." In woningen kunnen vleermuizen overigens voor behoorlijke overlast zorgen. "Ze maken wel eens nesten in de spouw. De uitwerpselen zijn dan goed te ruiken." Vleermuizen zijn beschermde dieren.

Samen met Laura Brummelhuis verzorgt Van Veenen komende vrijdagavond een vleermuizenexcursie in het Hagenpark. De kans dat er aan de lopende band fladderende vleermuizen worden waargenomen is echter niet bijster groot. "Vorig jaar, tijdens dezelfde excursie, zagen we alleen de watervleermuis", vertelt Van Veenen. Makkelijk te verklaren; het riviertje de Aa stroomt door het Hagenpark.

Toch zijn er vorig jaar naast de watervleermuis nog twee andere soorten waargenomen; de dwergvleermuis en de laatvlieger. "Maar we hebben ze alleen gehoord", zegt Van Veenen. Dat is opmerkelijk, want normaal gesproken kan het menselijk oor het geluid van vleermuizen niet horen. Met een zogeheten batdetector kan dat wel, vertelt de excursieleider. "De ultrasonore geluiden van vleermuizen worden door het kastje omgezet. In getik, een geluid dat te vergelijken is met stuiterende knikkers. Zo kunnen we tóch horen wat vleermuizen in het donker uitspoken." Elke vleermuissoort heeft zijn eigen ritme. "Daardoor kunnen we ze van elkaar onderscheiden. De watervleermuis ratelt, de laatvlieger is meer een tapdanser."

De excursie - georganiseerd door IVN en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie - staat op de agenda in het weekend van de landelijke vleermuizentelling. Daar doet Almelo niet aan mee, moet Van Veenen tot zijn spijt erkennen. "Voor te telling hebben we te weinig mensen." Hoe het met de vleermuizenstand in Almelo is, kan de excursieleder dan ook niet zeggen.

De vleermuizenexcursie in het Hagenpark op vrijdag 26 augustus is tussen 20.45 en 22.30 uur. Er is plek voor vijftien personen. Deelname kost drie euro. Opgave via e-mail (laura.brummelhuis@gmail.com) of telefonisch (06-21882551).