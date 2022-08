Een 36-jarige man uit Denekamp is zondagavond opgepakt door de politie. Hij wordt ervan verdacht een opruiend bericht op Facebook te hebben geplaatst rond de opvang van asielzoekers in hotel 't Elshuys in Albergen.

Na onderzoek wist de politie de identiteit van de man te achterhalen. Het bericht is inmiddels door Facebook van het socialemediakanaal verwijderd. De Denekamper heeft maandag van de officier van justitie een strafbeschikking gekregen. Hij moet 40 uur taakstraf verrichten. Zondag werd in Albergen een protestmars tegen het nieuwe asielzoekerscentrum gehouden dat het kabinet in het dorp wil vestigen. Daar kwamen honderden mensen op af.