Meer dan honderd jaar geleden begon de geschiedenis van christelijke scholengemeenschap het Noordik. Op zaterdagmiddag 8 oktober is er na twee keer uitstellen een grote reünie voor oud-leerlingen en hun docenten.

De geschiedenis van het Christelijk Lyceum Almelo (CLA, later Noordik) is zo lang, dat er niemand op de reünie zal verschijnen die op 6 september 1920 in de banken heeft gezeten voor de eerste les. Die generatie heeft inmiddels het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld. Maar er zijn wel heel wat families waarvan verschillende generaties hun middelbare schooltijd er door hebben gebracht. En dat geeft een bijzondere dimensie aan een school die dwars door de generaties heeft gezorgd voor een flinke brok basiskennis en algemene ontwikkeling.

Om de gezichten van weleer nog eens te zien, kunnen ze op 8 oktober terecht in de school aan de Noordikslaan. Tot twee keer toe ging de bijeenkomst niet door vanwege corona en bijkomende maatregelen. Dit keer gaat het dan eindelijk gebeuren. Na de eerste bekendmaking hadden zich al enkele honderden mensen aangemeld. Die krijgen alsnog de kans hun klasgenoten van weleer de hand te schudden.

Wie zich op geeft wordt ingedeeld bij de klasgenoten van toen. Ze kunnen onder meer een 'les' volgen bij hun favoriete docent. Er is daarbij alle tijd voor het maken van een klassenfoto. De inwendige mens kan zich laven aan een buffet, een glas bier of wat anders. Ook is er voorzien in een dansvloer om de stramme ledematen weer eens als vanouds te laten swingen.

Wie er bij wil zijn, kan zich opgeven via de website www.100jaarnoordik.nl.