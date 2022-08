Lang wachten op psychische hulp is frustrerend omdat de nood vaak hoog is. Geestelijke gezondheidsorganisatie Dimence uit Almelo komt daarom vanaf 1 september met een vorm van tussentijdse hulpverlening voor nieuwe cliënten.

Ze staan op de wachtlijst en dan kan het volgens manager Annemarie van der Kolk bij Dimence langere tijd duren voor een intakegesprek volgt bij het team Ontwikkelingsstoornissen. Hoe lang, is onduidelijk. Aspirant-cliënten ervaren dat volgens Dimence soms als een uitzichtloze situatie.

Ook voor de huisarts is het vervelend. De patiënt meldt zich meestal pas met psychische klachten als de nood hoog is. Zolang de ggz-hulp niet op gang is, voelt de dokter zich verantwoordelijk. De dienst WerV, onderdeel van de welzijnstak van Dimence, springt in. Ze gaat aspirant-cliënten nog in dezelfde week van de aanmelding uitnodigen voor een gesprek.

Dat is met een cliëntondersteuner vanuit het sociaal werk. Die neemt niet de rol van behandelaar over, maar bespreekt welke problemen spelen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, wonen, daginvulling, eenzaamheid, werk of relaties.

"We kijken wat iemand nodig heeft", zeggen Van der Kolk en cliëntondersteuner Floris van der Wolf, en gaan op zoek naar passende oplossingen. "Dat kan heel praktisch zijn, soms helpt ook alleen een goed gesprek al. De hoop is dat dit leidt tot meer stabiliteit. Door de eerdere ondersteuning is de behandeling mogelijk minder ingrijpend of verloopt deze sneller. Dit kan de wachtlijst weer bekorten."

Het nieuwe project is niet bedoeld voor mensen in crisissituaties.